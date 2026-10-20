Town привлек $108 млн при оценке уровня единорога — TechCrunch

Стартап Town из Сан-Франциско, США, разрабатывающий ИИ-ассистентов для бизнеса, объявил о привлечении $108 млн в раунде Series B и достижении оценки уровня «единорога», сообщает TechCrunch.

Раунд Series B

Раунд совместно возглавили Forerunner Ventures и Menlo Ventures. В нем также приняли участие Andreessen Horowitz, Serena Ventures и First Round Capital.

Всего Town привлекла не менее $160 млн. В июне компания сообщала о раунде Series A объемом $55 млн.

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Town основал бывший технический директор Plaid Жан-Дени Грезе. Стартапу два года, а публично он запустился четыре месяца назад. Компания заявила, что за несколько недель после запуска достигла нескольких миллионов долларов годового регулярного дохода.

ИИ-ассистенты для сотрудников

Платформа Town предназначена для компаний и предоставляет каждому сотруднику ИИ-ассистента Townie. Он подключается к электронной почте, календарям и другим ключевым рабочим системам и помогает выполнять рабочие задачи.

Townie разных сотрудников могут взаимодействовать друг с другом и обмениваться одобренной информацией. Теперь они также могут работать с клиентами и другими людьми за пределами компании. Вместе с финансированием Town представила общий рабочий процесс, который автоматически обновляет ассистентов сотрудников новой бизнес-информацией вместо самостоятельного обновления каждым сотрудником.

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