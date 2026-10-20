Town以独角兽级估值融资1.08亿美元——TechCrunch

总部位于美国旧金山、为企业开发人工智能助手的初创公司Town宣布，在B轮融资中筹集了1.08亿美元，并达到“独角兽”级估值，TechCrunch报道。

B轮融资

本轮融资由Forerunner Ventures和Menlo Ventures共同领投。Andreessen Horowitz、Serena Ventures和First Round Capital也参与了本轮融资。

Town累计至少筹集了1.6亿美元。今年6月，该公司曾披露一轮规模为5500万美元的A轮融资。

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Town由Plaid前首席技术官让-德尼·格雷泽创立。这家初创公司已有两年历史，四个月前才公开推出。该公司表示，在推出后的数周内，其年度经常性收入已达到数百万美元。

面向员工的人工智能助手

Town的平台面向企业，为每名员工提供一名名为Townie的人工智能助手。它可连接电子邮件、日历和其他关键工作系统，并帮助完成工作任务。

不同员工的Townie可以相互互动，并交换获批准的信息。如今，它们还可以与公司外部的客户及其他人员协作。随着此次融资，Town推出了一套共享工作流程，可自动使用新的业务信息更新员工的助手，而无需每位员工自行更新。

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