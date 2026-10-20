Town залучив $108 млн за оцінки рівня єдинорога — TechCrunch

Стартап Town із Сан-Франциско, США, який розробляє ШІ-асистентів для бізнесу, оголосив про залучення $108 млн у раунді Series B та досяг оцінки рівня «єдинорога», повідомляє TechCrunch.

Раунд Series B

Раунд спільно очолили Forerunner Ventures і Menlo Ventures. У ньому також взяли участь Andreessen Horowitz, Serena Ventures та First Round Capital.

Загалом Town залучила щонайменше $160 млн. У червні компанія повідомляла про раунд Series A обсягом $55 млн.

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Town заснував колишній технічний директор Plaid Жан-Дені Грезе. Стартапу два роки, а публічно він запустився чотири місяці тому. Компанія заявила, що за кілька тижнів після запуску досягла кількох мільйонів доларів річного регулярного доходу.

ШІ-асистенти для працівників

Платформа Town призначена для компаній і надає кожному працівнику ШІ-асистента Townie. Він підключається до електронної пошти, календарів та інших ключових робочих систем і допомагає виконувати робочі завдання.

Townie різних працівників можуть взаємодіяти між собою та обмінюватися схваленою інформацією. Тепер вони також можуть працювати з клієнтами та іншими людьми поза межами компанії. Разом із фінансуванням Town представила спільний робочий процес, який автоматично оновлює асистентів працівників новою бізнес-інформацією замість самостійного оновлення кожним працівником.

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