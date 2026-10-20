Departament Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Pojazdów Silnikowych Florydy (FLHSMV) w USA zaczął powiadamiać osoby, których dane mogły ucierpieć w wyniku cyberataku na system stanowy. Jak informuje Ars Technica, 4 września 2026 roku atakujący uzyskał dostęp do części zapisów urzędu, wykorzystując skompromitowane dane uwierzytelniające.

Według FLHSMV potencjalnie skompromitowane informacje obejmują dane dotyczące praw jazdy i pojazdów, w tym obrazy dokumentów oraz inne dane osobowe. Urząd oświadczył, że obecnie nie ma dowodów na wykorzystanie tych danych w złośliwych celach.

Powiadomienia i ochrona danych

FLHSMV wysyła listy do poszkodowanych i oferuje im rok monitorowania historii kredytowej przez Sontiq Inc. Jednocześnie władze stanu przyznały, że mogą nie mieć aktualnych danych kontaktowych wielu byłych mieszkańców Florydy, których informacje pozostały w systemie. Zalecono im kontakt z urzędem przez e-mail, aby sprawdzić, czy incydent ich dotyczył.

Obecnym i byłym mieszkańcom stanu zalecono monitorowanie rachunków finansowych, sprawdzanie raportów kredytowych pod kątem podejrzanej aktywności, a także rozważenie ustanowienia ostrzeżenia przed oszustwem lub zamrożenia plików kredytowych w głównych biurach informacji kredytowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak uzyskano dostęp

W sekcji FAQ departamentu wskazano, że atakujący dostał się do systemu za pośrednictwem danych uwierzytelniających pracownika lokalnego organu ścigania na Florydzie. Według FLHSMV pracownik ten niewłaściwie przechowywał dane logowania na urządzeniu elektronicznym.

Urząd poinformował, że za incydentem stoi międzynarodowa organizacja cyberprzestępcza, ale nie sprecyzował jej nazwy ani czasu dostępu do systemu. Dochodzenie trwa. Ars Technica zauważa, że grupa ShinyHunters wcześniej przyznała się do włamania do systemu DMV Florydy, jednak FLHSMV nie wymienił tej grupy w swoim komunikacie.

Po wykryciu nieautoryzowanego dostępu departament go zablokował, zresetował odpowiednie dane uwierzytelniające, zaangażował specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i wdrożył dodatkowe środki ochrony.

Czytaj nas na