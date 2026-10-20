Chińska Państwowa Administracja Regulacji Rynku poinformowała, że Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO oraz Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC opublikowały międzynarodowy standard architektury referencyjnej interfejsów mózg–komputer (BCI). Pracami nad dokumentem kierował chiński kierownik projektu, informuje ECNS.

Udział ekspertów z różnych krajów

W opracowaniu standardu uczestniczyli eksperci z Włoch, Republiki Korei, Wielkiej Brytanii, Indii, USA, Japonii, Szwecji, Finlandii, Australii, Niemiec i innych krajów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Treść standardu

Dokument obejmuje cztery główne kwestie: czym jest interfejs mózg–komputer, jak jest wykorzystywany, jakie funkcje zapewnia oraz w jaki sposób jest wdrażany. Standard ma pomóc ujednolicić różnice w komponentach systemów, podziale funkcjonalnym i sposobach wdrażania technologii BCI w różnych scenariuszach zastosowania.

Według chińskiej administracji dokument stanie się wspólną wytyczną techniczną dla rozwoju interfejsów mózg–komputer, projektowania systemów oraz przygotowywania przyszłych standardów w tej dziedzinie.

Czytaj nas na