Китайское Государственное управление по регулированию рынка сообщило о публикации Международной организацией по стандартизации ISO и Международной электротехнической комиссией IEC международного стандарта эталонной архитектуры интерфейсов мозг–компьютер (BCI). Разработку документа возглавлял китайский руководитель проекта, сообщает ECNS.

Участие экспертов из разных стран

В разработке стандарта участвовали эксперты из Италии, Республики Корея, Великобритании, Индии, США, Японии, Швеции, Финляндии, Австралии, Германии и других стран.

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Содержание стандарта

Документ охватывает четыре основных вопроса: что такое интерфейс мозг–компьютер, как он используется, какие функции обеспечивает и как реализуется. Стандарт должен помочь согласовать различия в компонентах систем, функциональном распределении и способах реализации технологий BCI в разных сценариях применения.

По данным китайской администрации, документ станет общим техническим ориентиром для разработки интерфейсов мозг–компьютер, проектирования систем и подготовки будущих стандартов в этой сфере.

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