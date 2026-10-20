ISO та IEC опублікували стандарт BCI, розробку якого очолював китайський фахівець — ECNS

Китайська Державна адміністрація з регулювання ринку повідомила про публікацію Міжнародною організацією зі стандартизації ISO та Міжнародною електротехнічною комісією IEC міжнародного стандарту еталонної архітектури нейрокомп’ютерних інтерфейсів (BCI). Розробку документа очолював китайський керівник проєкту, повідомляє ECNS.

Участь експертів з різних країн

До розроблення стандарту долучилися експерти з Італії, Республіки Корея, Великої Британії, Індії, США, Японії, Швеції, Фінляндії, Австралії, Німеччини та інших країн.

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Зміст стандарту

Документ охоплює чотири основні питання: що таке нейрокомп’ютерний інтерфейс, як його використовують, які функції він забезпечує та як його реалізують. Стандарт має допомогти узгодити відмінності в компонентах систем, функціональному розподілі та способах реалізації технологій BCI в різних сценаріях застосування.

За даними китайської адміністрації, документ стане спільним технічним орієнтиром для розроблення нейрокомп’ютерних інтерфейсів, проєктування систем і підготовки майбутніх стандартів у цій сфері.

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