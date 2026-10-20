Firma JustWatch, która rozwija wyszukiwarkę i przewodnik po platformach streamingowych, uruchomiła własny serwis JustWatch TV. Będzie on oferować bezpłatne oglądanie treści z reklamami, płatny plan bez reklam oraz sklep z wypożyczaniem filmów, informuje TechCrunch.

Treści od 30 partnerów

Nowy serwis startuje z treściami od 30 partnerów. Wśród nich są Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street i Vortex Media. Firma wymieniła również innych partnerów: Cineverse w USA, LEONINE Studios w Niemczech, SND we Francji oraz Altitude w Wielkiej Brytanii.

JustWatch TV będzie dostępny w istniejących aplikacjach i na stronie internetowej JustWatch w 12 krajach: USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Australii i Nowej Zelandii. Bezpłatny poziom będzie obejmował wybór filmów i seriali z reklamami.

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Płatny plan i wypożyczenia

Wersja JustWatch TV Plus bez reklam w USA będzie oferować ponad 300 tytułów. Obejmie także rozszerzone filtry w przewodniku oraz możliwość ukrywania obejrzanych filmów i seriali lub tych, które nie spodobały się użytkownikowi. Subskrypcja będzie kosztować 3,99 dolara miesięcznie lub 49,99 dolara za dożywotni dostęp.

Sklep wypożyczalni JustWatch TV Store początkowo będzie działać w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii i Nowej Zelandii. Subskrybenci płatnego planu będą mogli otrzymać 10% zniżki na setki pozycji dostępnych do wypożyczenia. Katalog platformy będzie koncentrować się głównie na starszych filmach, serialach i treściach niezależnych. Użytkownicy będą też mogli przesyłać prośby o pożądane tytuły, wpływając na dobór treści.

JustWatch działa od 12 lat i twierdzi, że z jego przewodnika korzysta 50 mln osób. Serwis jest dostępny na 140 rynkach i dostarcza informacji o ponad 500 tys. filmów i seriali za pośrednictwem ponad 1 500 dostawców usług streamingowych.

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