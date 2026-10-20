开发流媒体平台搜索服务和指南的JustWatch公司推出了自有服务JustWatch TV。该服务将提供带广告的免费内容观看、无广告付费套餐以及电影租赁商店，TechCrunch报道。

来自30家合作伙伴的内容

这项新服务上线时将提供来自30家合作伙伴的内容。其中包括Paramount、New Regency、Fremantle、Bleecker Street和Vortex Media。该公司还列出了其他合作伙伴：美国的Cineverse、德国的LEONINE Studios、法国的SND以及英国的Altitude。

JustWatch TV将在现有应用程序和JustWatch网站上于12个国家和地区提供服务：美国、加拿大、英国、爱尔兰、德国、奥地利、法国、意大利、西班牙、瑞士、澳大利亚和新西兰。免费层级将包括带广告的电影和剧集精选内容。

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付费套餐和租赁

美国的无广告版本JustWatch TV Plus将提供超过300个片名。该版本还将包括指南中的高级筛选功能，以及隐藏已观看的电影和剧集或用户不喜欢的电影和剧集的功能。订阅费用为每月3.99美元，或49.99美元获得终身访问权限。

JustWatch TV Store租赁商店最初将在美国、英国、爱尔兰、澳大利亚和新西兰运营。付费套餐订阅者将能够获得数百个租赁项目10%的折扣。该平台的目录将主要侧重于较早的影片、剧集和独立内容。用户还可以提交希望引入的片名请求，从而影响内容选择。

JustWatch已运营12年，并表示其指南有5000万人使用。该服务覆盖140个市场，通过超过1500家流媒体服务提供商提供超过50万部电影和剧集的信息。

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