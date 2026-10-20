Компания JustWatch, развивающая поисковый сервис и гид по стриминговым платформам, запустила собственный сервис JustWatch TV. Он будет предлагать бесплатный просмотр контента с рекламой, платный тариф без рекламы и магазин проката фильмов, сообщает TechCrunch.

Контент от 30 партнеров

Новый сервис запускается с контентом от 30 партнеров. Среди них — Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street и Vortex Media. Компания также назвала других партнеров: Cineverse в США, LEONINE Studios в Германии, SND во Франции и Altitude в Великобритании.

JustWatch TV будет доступен в существующих приложениях и на сайте JustWatch в 12 странах: США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии. Бесплатный уровень будет включать подборку фильмов и сериалов с рекламой.

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Платный тариф и прокат

Версия JustWatch TV Plus без рекламы в США будет предлагать более 300 наименований. В нее также войдут расширенные фильтры в гиде и возможность скрывать просмотренные фильмы и сериалы или те, которые не понравились пользователю. Стоимость подписки составит 3,99 доллара в месяц или 49,99 доллара за пожизненный доступ.

Магазин проката JustWatch TV Store первоначально будет работать в США, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Подписчики платного тарифа смогут получить скидку 10% на сотни позиций в прокате. Каталог платформы будет сосредоточен преимущественно на более старых фильмах, сериалах и независимом контенте. Пользователи также смогут отправлять запросы на желаемые названия, влияя на подбор контента.

JustWatch работает 12 лет и заявляет, что его гидом пользуются 50 млн человек. Сервис доступен на 140 рынках и предоставляет информацию о более чем 500 тыс. фильмов и сериалов через более чем 1 500 поставщиков стриминговых услуг.

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