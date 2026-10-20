Компанія JustWatch, що розвиває пошуковий сервіс і гід для стримінгових платформ, запустила власний сервіс JustWatch TV. Він пропонуватиме безкоштовний перегляд контенту з рекламою, платний тариф без реклами та магазин прокату фільмів, повідомляє TechCrunch.

Контент від 30 партнерів

Новий сервіс стартує з контентом від 30 партнерів. Серед них — Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street і Vortex Media. Компанія також назвала інших партнерів: Cineverse у США, LEONINE Studios у Німеччині, SND у Франції та Altitude у Великій Британії.

JustWatch TV буде доступний у наявних застосунках і на сайті JustWatch у 12 країнах: США, Канаді, Великій Британії, Ірландії, Німеччині, Австрії, Франції, Італії, Іспанії, Швейцарії, Австралії та Новій Зеландії. Безкоштовний рівень включатиме добірку фільмів і серіалів із рекламою.

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Платний тариф і прокат

Версія без реклами JustWatch TV Plus у США пропонуватиме понад 300 найменувань. До неї також увійдуть розширені фільтри в гіді та можливість приховувати переглянуті фільми й серіали або ті, що не сподобалися користувачеві. Вартість підписки становитиме 3,99 долара на місяць або 49,99 долара за довічний доступ.

Магазин прокату JustWatch TV Store спершу працюватиме у США, Великій Британії, Ірландії, Австралії та Новій Зеландії. Передплатники платного тарифу зможуть отримувати знижку 10% на сотні позицій у прокаті. Каталог платформи зосереджуватиметься переважно на старіших стрічках, серіалах та незалежному контенті. Користувачі також зможуть надсилати запити на бажані назви, впливаючи на добір контенту.

JustWatch працює 12 років і заявляє, що його гідом користуються 50 млн людей. Сервіс доступний на 140 ринках та надає інформацію про понад 500 тис. фільмів і серіалів через більш ніж 1 500 постачальників стримінгових послуг.

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