Marynarka Wojenna USA zwiększyła maksymalną wartość kontraktu z firmą Gecko Robotics na wykorzystanie sztucznej inteligencji i systemów robotycznych do konserwacji okrętów do 300 mln dolarów. Informuje o tym Defense News.

Pierwotny pięcioletni kontrakt przewidywał do 54 mln dolarów na prace przy 18 okrętach Floty Pacyfiku USA. Firma wykorzystuje drony, roboty zdolne do poruszania się po pionowych powierzchniach, a także stacjonarne czujniki do zbierania danych o komponentach okrętów, pokładach, spoinach i kadłubach.

AI do wykrywania defektów

Zebrane informacje są łączone z narzędziami sztucznej inteligencji w celu wykrywania istniejących i potencjalnych problemów strukturalnych, które mogą pozostać niezauważone podczas rutynowej inspekcji. Gecko Robotics oświadczyła, że jej technologie mogą zaoszczędzić Marynarce Wojennej USA do 8 mln dolarów na naprawie jednego okrętu oraz przyspieszyć wykrywanie defektów strukturalnych nawet 50 razy w porównaniu z tradycyjnymi metodami.

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Według szacunków firmy może to skrócić inspekcje z miesięcy do kilku dni i szybciej przywracać okręty do służby. Kalkulacje te są deklaracją Gecko Robotics.

Planowanie napraw przed wejściem do suchego doku

Ważną częścią rozszerzonego kontraktu jest system Komodo, który skanuje stan pokrycia pokładu bez konieczności jego fizycznego usuwania. Dzięki temu Marynarka Wojenna USA będzie mogła określać uszkodzone obszary i planować naprawy przed wejściem okrętu do suchego doku. Wcześniej takie planowanie i mapowanie uszkodzeń prowadzono dopiero po rozpoczęciu cyklu konserwacji.

Marynarka Wojenna USA dąży do osiągnięcia 80% gotowości floty do 2027 roku. Szef operacji morskich USA, admirał Daryl Caudle, zaznaczył, że wymaga to krótszych cykli napraw, większej dostępności części zamiennych, poprawy szkolenia personelu oraz ukierunkowanej modernizacji floty.

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