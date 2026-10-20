ВМС США увеличили максимальную стоимость контракта с компанией Gecko Robotics на применение искусственного интеллекта и роботизированных систем для технического обслуживания кораблей до $300 млн. Об этом сообщает Defense News.

Первоначальный пятилетний контракт предусматривал до $54 млн на работы на 18 кораблях Тихоокеанского флота США. Компания использует дроны, роботов, способных передвигаться по вертикальным поверхностям, а также стационарные датчики для сбора данных о компонентах корабля, палубах, сварных швах и корпусах.

ИИ для поиска дефектов

Собранную информацию объединяют с инструментами искусственного интеллекта, чтобы выявлять существующие и потенциальные структурные проблемы, которые могут остаться незамеченными при обычной проверке. В Gecko Robotics заявили, что их технологии могут сэкономить ВМС США до $8 млн на ремонте одного корабля и ускорить выявление структурных дефектов до 50 раз по сравнению с традиционными методами.

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По оценке компании, это может сократить проверки с месяцев до нескольких дней и быстрее возвращать корабли в строй. Эти расчеты являются заявлением Gecko Robotics.

Планирование ремонта до постановки в сухой док

Важной частью расширенного контракта является система Komodo, которая сканирует состояние палубного покрытия без необходимости физически вскрывать его. Благодаря этому ВМС США смогут определять поврежденные участки и планировать ремонт до захода корабля в сухой док. Ранее такое планирование и картирование повреждений проводили уже после начала цикла технического обслуживания.

ВМС США стремятся достичь 80% готовности флота к 2027 году. Начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Кодл отмечал, что для этого необходимы более короткие циклы ремонта, большая доступность запасных частей, улучшение подготовки персонала и целевая модернизация флота.

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