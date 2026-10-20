美国海军已将与Gecko Robotics公司签订的、用于舰艇维护的人工智能和机器人系统合同最高金额提高至3亿美元。Defense News报道。

最初的五年期合同规定，为美国太平洋舰队18艘舰艇开展工作，金额最高为5400万美元。该公司使用无人机、能够在垂直表面移动的机器人以及固定式传感器，收集有关舰艇部件、甲板、焊缝和船体的数据。

用于发现缺陷的人工智能

收集到的信息与人工智能工具结合，用于识别在常规检查中可能无法察觉的现有和潜在结构问题。Gecko Robotics表示，其技术可使美国海军在单艘舰艇维修中节省最多800万美元，并使结构缺陷的发现速度比传统方法快最多50倍。

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根据该公司的估算，这可将检查时间从数月缩短至数天，并让舰艇更快重返服役。这些计算是Gecko Robotics的声明。

进干船坞前规划维修

扩展合同的重要组成部分是Komodo系统，该系统可扫描甲板涂层的状况，无需对其进行物理拆除。借此，美国海军将能够确定受损区域，并在舰艇进入干船坞前规划维修。此前，这类规划和损伤测绘是在维护周期开始后才进行的。

美国海军力争到2027年实现舰队80%的战备率。美国海军作战部长达里尔·考德尔上将指出，这需要缩短维修周期、提高备件可用性、改善人员培训以及对舰队进行有针对性的现代化升级。

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