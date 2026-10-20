Департамент безопасности дорожного движения и автотранспортных средств Флориды (FLHSMV) в США начал уведомлять людей, чьи данные могли пострадать в результате кибератаки на государственную систему. Как сообщает Ars Technica, 4 сентября 2026 года злоумышленник получил доступ к отдельным записям ведомства, использовав скомпрометированные учетные данные.

По данным FLHSMV, потенциально скомпрометированная информация включает данные водительских удостоверений и транспортных средств, в том числе изображения документов и другую персональную информацию. В ведомстве заявили, что сейчас не имеют доказательств использования этих данных в злонамеренных целях.

Уведомления и защита данных

FLHSMV направляет письма пострадавшим и предлагает им год мониторинга кредитной истории от Sontiq Inc. В то же время в штате признали, что могут не иметь актуальных контактных данных многих бывших жителей Флориды, информация о которых оставалась в системе. Им предложили обратиться в ведомство по электронной почте, чтобы проверить, затронул ли их инцидент.

Действующим и бывшим жителям штата посоветовали следить за финансовыми счетами, проверять кредитные отчеты на предмет подозрительной активности, а также рассмотреть возможность установления предупреждения о мошенничестве или заморозки кредитных файлов в крупных кредитных бюро.

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Как был получен доступ

В FAQ департамента указано, что злоумышленник проник в систему через учетные данные сотрудника местного правоохранительного органа Флориды. По данным FLHSMV, этот сотрудник ненадлежащим образом хранил данные для входа на электронном устройстве.

Ведомство сообщило, что за инцидентом стоит международная киберпреступная организация, но не уточнило ее название и продолжительность доступа к системе. Расследование продолжается. Ars Technica отмечает, что группа ShinyHunters ранее заявляла о взломе системы DMV Флориды, однако FLHSMV в своем сообщении не назвало эту группу.

После обнаружения несанкционированного доступа департамент заблокировал его, сбросил соответствующие учетные данные, привлек специалистов по кибербезопасности и ввел дополнительные меры защиты.

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