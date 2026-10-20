Видео: Интерпол предупредил о мошенничестве с использованием искусственного интеллекта

Интерпол предупредил о мошеннических схемах с использованием искусственного интеллекта, позволяющего подделывать лица, голоса и поведение людей. Злоумышленники могут выдавать себя за руководителей, друзей или родственников, чтобы выманивать деньги и заставлять жертв действовать в условиях дефицита времени.

По данным Интерпола, технологии дипфейков стремительно развиваются. Для создания убедительной подделки мошенникам может хватить фотографий, видео или аудиозаписей человека, доступных в интернете.

Такие схемы используются не только против сотрудников компаний. Злоумышленники могут имитировать голос или внешность близких людей, играя на эмоциях и создавая ощущение срочности, чтобы побудить жертву перевести средства или раскрыть конфиденциальную информацию.

Интерпол рекомендует соблюдать несколько правил безопасности:

Не торопиться. Даже если собеседник кажется знакомым, стоит остановиться и проверить обстоятельства просьбы.

Проверить личность. Прервать подозрительный звонок и самостоятельно позвонить человеку по известному номеру.

Использовать кодовую фразу. Договориться с близкими о секретном слове или фразе для подтверждения личности.

Защищать учетные записи. Включить двухфакторную аутентификацию, а для крупных деловых переводов ввести дополнительное подтверждение.

Сообщать о мошенничестве. В случае подозрения на обман обратитесь в местные правоохранительные органы.

Обучать сотрудников. Компаниям следует объяснять персоналу, как распознавать фишинг и другие методы социальной инженерии.

В ведомстве подчеркивают важность проверки личности собеседника, даже если его голос и внешность кажутся подлинными.

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Источник: Интерпол

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