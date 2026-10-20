Відео: Інтерпол попередив про шахрайство з використанням штучного інтелекту
Інтерпол застеріг від шахрайських схем із використанням штучного інтелекту, який дає змогу підробляти обличчя, голоси та поведінку людей. Зловмисники можуть видавати себе за керівників, друзів або родичів, щоб виманювати гроші й змушувати жертв діяти під тиском часу.
За даними Інтерполу, технології діпфейків стрімко розвиваються. Для створення переконливої підробки шахраям може вистачити фотографій, відео або аудіозаписів людини, доступних в інтернеті.
Такі схеми використовують не лише проти працівників компаній. Зловмисники можуть імітувати голос або зовнішність близьких людей, граючи на емоціях і створюючи відчуття терміновості, щоб спонукати жертву переказати кошти чи розкрити конфіденційну інформацію.
Інтерпол рекомендує дотримуватися кількох правил безпеки:
- Не поспішати. Навіть якщо співрозмовник здається знайомим, варто зупинитися й перевірити обставини прохання.
- Перевіряти особу. Завершити підозрілий дзвінок і самостійно зателефонувати людині за відомим номером.
- Використовувати кодову фразу. Домовитися з близькими про секретне слово або фразу для підтвердження особи.
- Захищати облікові записи. Увімкнути двофакторну автентифікацію, а для великих ділових переказів запровадити додаткове підтвердження.
- Повідомляти про шахрайство. У разі підозри на обман звернутися до місцевих правоохоронців.
- Навчати працівників. Компаніям варто пояснювати персоналу, як розпізнавати фішинг та інші методи соціальної інженерії.
У відомстві наголошують на важливості перевірки особи співрозмовника, навіть якщо його голос і зовнішність здаються справжніми.
Джерело: Інтерпол
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