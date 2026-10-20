Відео: Інтерпол попередив про шахрайство з використанням штучного інтелекту

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Інтерпол застеріг від шахрайських схем із використанням штучного інтелекту, який дає змогу підробляти обличчя, голоси та поведінку людей. Зловмисники можуть видавати себе за керівників, друзів або родичів, щоб виманювати гроші й змушувати жертв діяти під тиском часу.

За даними Інтерполу, технології діпфейків стрімко розвиваються. Для створення переконливої підробки шахраям може вистачити фотографій, відео або аудіозаписів людини, доступних в інтернеті.

Такі схеми використовують не лише проти працівників компаній. Зловмисники можуть імітувати голос або зовнішність близьких людей, граючи на емоціях і створюючи відчуття терміновості, щоб спонукати жертву переказати кошти чи розкрити конфіденційну інформацію.

Інтерпол рекомендує дотримуватися кількох правил безпеки:

Не поспішати. Навіть якщо співрозмовник здається знайомим, варто зупинитися й перевірити обставини прохання.

Перевіряти особу. Завершити підозрілий дзвінок і самостійно зателефонувати людині за відомим номером.

Використовувати кодову фразу. Домовитися з близькими про секретне слово або фразу для підтвердження особи.

Захищати облікові записи. Увімкнути двофакторну автентифікацію, а для великих ділових переказів запровадити додаткове підтвердження.

Повідомляти про шахрайство. У разі підозри на обман звернутися до місцевих правоохоронців.

Навчати працівників. Компаніям варто пояснювати персоналу, як розпізнавати фішинг та інші методи соціальної інженерії.

У відомстві наголошують на важливості перевірки особи співрозмовника, навіть якщо його голос і зовнішність здаються справжніми.

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Джерело: Інтерпол

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