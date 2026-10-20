У Флориді почали сповіщати постраждалих від витоку даних DMV — Ars Technica

Департамент безпеки дорожнього руху та автотранспортних засобів Флориди (FLHSMV) у США почав сповіщати людей, чиї дані могли постраждати внаслідок кібератаки на державну систему. Як повідомляє Ars Technica, зловмисник 4 вересня 2026 року отримав доступ до окремих записів відомства, використавши скомпрометовані облікові дані.

За даними FLHSMV, потенційно скомпрометована інформація включає дані водійських посвідчень і транспортних засобів, зокрема зображення документів та іншу персональну інформацію. У відомстві заявили, що наразі не мають доказів використання цих даних у зловмисних цілях.

Сповіщення та захист даних

FLHSMV надсилає листи постраждалим і пропонує їм рік моніторингу кредитної історії від Sontiq Inc. Водночас у штаті визнали, що можуть не мати чинних контактних даних багатьох колишніх мешканців Флориди, інформація про яких залишалася в системі. Їм запропонували звернутися до відомства електронною поштою, щоб перевірити, чи торкнувся їх інцидент.

Чинним і колишнім жителям штату порадили стежити за фінансовими рахунками, перевіряти кредитні звіти на підозрілу активність, а також розглянути можливість встановлення попередження про шахрайство або замороження кредитних файлів у великих кредитних бюро.

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Як отримали доступ

У FAQ департаменту зазначено, що зловмисник потрапив до системи через облікові дані працівника місцевого правоохоронного органу Флориди. За даними FLHSMV, цей працівник неналежно зберігав дані для входу на електронному пристрої.

Відомство повідомило, що за інцидентом стоїть міжнародна кіберзлочинна організація, але не уточнило її назви та тривалості доступу до системи. Розслідування триває. Ars Technica зазначає, що група ShinyHunters раніше заявляла про злам системи DMV Флориди, однак FLHSMV у своєму повідомленні не назвала цю групу.

Після виявлення несанкціонованого доступу департамент заблокував його, скинув відповідні облікові дані, залучив фахівців із кібербезпеки та запровадив додаткові заходи захисту.

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