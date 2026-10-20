佛罗里达州开始通知机动车管理局数据泄露受害者——Ars Technica

美国佛罗里达州公路安全和机动车辆管理局（FLHSMV）已开始通知数据可能因针对该州系统的网络攻击而受到影响的人员。正如Ars Technica报道，攻击者于2026年9月4日利用被泄露的凭证访问了该机构的部分记录。

FLHSMV表示，可能被泄露的信息包括驾驶执照和车辆数据，其中包括文件图像及其他个人信息。该机构称，目前没有证据表明这些数据已被用于恶意目的。

通知与数据保护

FLHSMV正在向受影响人员寄送信件，并为他们提供由Sontiq Inc.提供的一年期信用监测服务。与此同时，该州承认，其可能没有许多信息仍留存在系统中的佛罗里达州前居民的最新联系方式。建议这些人通过电子邮件联系该机构，以确认自己是否受到该事件影响。

建议该州现任和前任居民关注金融账户，检查信用报告中是否存在可疑活动，并考虑在主要征信机构设置欺诈警报或冻结信用档案。

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如何获得访问权限

该部门的常见问题解答指出，攻击者是通过佛罗里达州一个地方执法机构雇员的凭证进入系统的。FLHSMV称，该雇员将登录信息不当存储在电子设备上。

该机构表示，此事件背后是一个国际网络犯罪组织，但未说明其名称以及其访问该系统的时长。调查仍在进行中。Ars Technica指出，ShinyHunters组织此前曾声称入侵了佛罗里达州DMV系统，但FLHSMV在其声明中并未提及该组织。

在发现未经授权的访问后，该部门阻止了访问，重置了相关凭证，聘请了网络安全专家，并实施了额外的保护措施。

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