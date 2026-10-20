在美国亚马逊上，热门内存模块和存储设备的价格上涨了85%至553%。其中，一套32GB的海盗船内存套装在2025年6月售价为52美元，到2026年9月的售价为250美元——价格约高出380%。

据The National报道，对18种热门内存和数据存储产品价格的分析显示，它们的价格均有所上涨。1TB英睿达SSD的价格从100美元升至392美元，海盗船DDR5套装的价格则从125美元升至550美元。

数据中心需求

该媒体将价格上涨与人工智能基础设施的需求联系起来。这类基础设施既需要用于运行应用程序的DRAM，即动态随机存取内存，也需要用于SSD、USB存储设备和存储卡的NAND闪存。为运行AI模型的高性能处理器提供数据的高速HBM内存尤其受到追捧。

咨询集团贝恩指出，将产能转向服务器产品加剧了短缺，并推高了智能手机和个人电脑的价格。The National估计，五家最大的云计算公司2026年可能在基础设施上支出7800亿美元——几乎是三年前的五倍。根据所引数据，HBM销售额从2023年的约40亿美元增长至今年预计的770亿美元。

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消费者面临的短缺

2025年10月，OpenAI宣布与三星和SK海力士建立合作伙伴关系，作为Stargate数据中心计划的一部分。该公司概述了未来每月最多生产90万片DRAM晶圆的计划。11月，三星将部分内存芯片的价格较9月上调了最高60%。

根据Keepa的数据，在2025年11月至2026年2月期间，海盗船DDR5套装在亚马逊上的可售时间仅占11%至21%。截至10月1日，在阿联酋Sharaf DG网站追踪的14款存储设备中，有11款被标记为缺货，包括样本中的所有内置SSD。

IDC预计，2026年全球个人电脑出货量将下降11.3%，而计算机平均价格将上涨18.3%。德勤估计，新工厂可能要到2029年或2030年才能带来明显的产能增长。

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