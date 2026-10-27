在美国帕洛阿尔托，Cowboy Space公司发布了Big Iron火箭，计划利用该火箭部署由2万个面向人工智能系统的轨道数据中心组成的星座。该公司计划于2028年12月进行火箭首次发射，Space.com报道。

这家总部位于加利福尼亚州的公司由Robinhood联合创始人拜朱·巴特领导。据他介绍，该项目的特点在于，这枚两级火箭的上级在进入轨道后将转变为数据中心卫星。Cowboy Space将火箭和这种卫星都称为Big Iron，并将它们视为同一系统的组成部分。

Big Iron的参数

这枚不锈钢火箭高86米，直径4.7米。计划配备Cowboy Space自主研发的Clydesdale发动机：第一级安装9台，上级安装1台。发动机将使用液氧和液态甲烷作为推进剂。

Big Iron的第一级计划设计为可重复使用。在发布会上，该公司展示了一段动画，其中助推器返回并降落在海上的一艘船上。上级将作为一颗质量约1.5万千克的卫星留在近地轨道。展开太阳能电池板后，其长度将约为132米。

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Stampede星座

根据公司的计划，每颗Big Iron卫星将配备5个GPU机架，并提供约1兆瓦的计算负载。用于在发射期间保护飞行器的整流罩，在进入轨道后将转变为用于散热的散热器。

Cowboy Space将未来的星座命名为Stampede。由于一枚火箭将发射一颗卫星，建立该网络将需要2万次发射。该公司还计划在Big Iron Express服务框架内为其他客户发射载荷。

目前，Cowboy Space正在建造和测试Clydesdale发动机，同时运营Reason-1卫星。该卫星于10月1日作为SpaceX Transporter-18任务的一部分发射，用于测试通过高功率激光器从近地轨道向地面接收器传输能量。

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