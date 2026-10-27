В Пало-Альто, США, компания Cowboy Space представила ракету Big Iron, которую планирует использовать для развертывания группировки из 20 тысяч орбитальных центров обработки данных для систем искусственного интеллекта. Первый запуск ракеты компания планирует осуществить в декабре 2028 года, сообщает Space.com.

Компанию из Калифорнии возглавляет сооснователь Robinhood Байджу Бхатт. По его словам, особенность проекта заключается в том, что верхняя ступень двухступенчатой ракеты после выхода на орбиту будет превращаться в спутник-центр обработки данных. И ракету, и такой спутник Cowboy Space называет Big Iron, рассматривая их как части одной системы.

Характеристики Big Iron

Ракета из нержавеющей стали будет иметь высоту 86 метров и диаметр 4,7 метра. Ее планируют оснастить двигателями Clydesdale собственной разработки Cowboy Space: девятью на первой ступени и одним — на верхней. Двигатели будут работать на жидком кислороде и жидком метане.

Первую ступень Big Iron планируют сделать многоразовой. Во время презентации компания продемонстрировала анимацию, в которой ускоритель возвращается для посадки на судно в море. Верхняя ступень должна оставаться на низкой околоземной орбите как спутник массой около 15 тысяч килограммов. После развертывания солнечных панелей ее длина составит примерно 132 метра.

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Группировка Stampede

Каждый спутник Big Iron, согласно плану компании, будет иметь пять стоек GPU и обеспечивать около 1 мегаватта вычислительной нагрузки. Головной обтекатель, который будет защищать аппарат во время старта, после выведения на орбиту должен превращаться в радиатор для отвода тепла.

Будущую группировку Cowboy Space назвала Stampede. Поскольку одна ракета будет выводить один спутник, для создания сети понадобятся 20 тысяч запусков. Компания также планирует запускать грузы других заказчиков в рамках услуги Big Iron Express.

Сейчас Cowboy Space строит и тестирует двигатель Clydesdale, а также эксплуатирует спутник Reason-1. Его запустили 1 октября в рамках миссии SpaceX Transporter-18 для испытания передачи энергии мощным лазером с низкой околоземной орбиты на наземный приемник.

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