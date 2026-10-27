W Palo Alto w USA firma Cowboy Space zaprezentowała rakietę Big Iron, którą planuje wykorzystać do rozmieszczenia konstelacji 20 tysięcy orbitalnych centrów przetwarzania danych dla systemów sztucznej inteligencji. Firma planuje przeprowadzić pierwszy start rakiety w grudniu 2028 roku, informuje Space.com.

Firmą z Kalifornii kieruje współzałożyciel Robinhooda, Baiju Bhatt. Według niego szczególną cechą projektu jest to, że górny stopień dwustopniowej rakiety po osiągnięciu orbity przekształci się w satelitę-centrum przetwarzania danych. Cowboy Space nazywa zarówno rakietę, jak i takiego satelitę Big Iron, traktując je jako części jednego systemu.

Parametry Big Iron

Rakieta ze stali nierdzewnej będzie miała 86 metrów wysokości i 4,7 metra średnicy. Ma zostać wyposażona w opracowane przez Cowboy Space silniki Clydesdale: dziewięć w pierwszym stopniu i jeden w górnym. Silniki będą pracować na ciekłym tlenie i ciekłym metanie.

Pierwszy stopień Big Iron ma być wielokrotnego użytku. Podczas prezentacji firma pokazała animację, w której człon wspomagający wraca, aby wylądować na statku na morzu. Górny stopień ma pozostać na niskiej orbicie okołoziemskiej jako satelita o masie około 15 tysięcy kilogramów. Po rozłożeniu paneli słonecznych jego długość będzie wynosić około 132 metrów.

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Konstelacja Stampede

Zgodnie z planem firmy każdy satelita Big Iron będzie miał pięć szaf GPU i zapewni około 1 megawata mocy obliczeniowej. Osłona ładunku, która będzie chronić aparat podczas startu, po umieszczeniu na orbicie ma przekształcić się w radiator do odprowadzania ciepła.

Przyszłą konstelację Cowboy Space nazwała Stampede. Ponieważ jedna rakieta będzie wynosić jednego satelitę, do stworzenia sieci potrzebnych będzie 20 tysięcy startów. Firma planuje również wynosić ładunki innych klientów w ramach usługi Big Iron Express.

Obecnie Cowboy Space buduje i testuje silnik Clydesdale, a także eksploatuje satelitę Reason-1. Został on wystrzelony 1 października w ramach misji SpaceX Transporter-18, aby przetestować przesyłanie energii za pomocą lasera dużej mocy z niskiej orbity okołoziemskiej do naziemnego odbiornika.

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