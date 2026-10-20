Na Amazon w USA ceny popularnych modułów pamięci RAM i dysków wzrosły o 85–553%. W szczególności zestaw pamięci Corsair o pojemności 32 GB, który w czerwcu 2025 roku kosztował 52 dolary, we wrześniu 2026 roku był sprzedawany za 250 dolarów — czyli około 380% drożej.

Jak podaje The National, analiza cen 18 popularnych produktów z zakresu pamięci i przechowywania danych wykazała wzrost ceny każdego z nich. Cena dysku SSD Crucial o pojemności 1 TB wzrosła ze 100 do 392 dolarów, a zestawu DDR5 firmy Corsair — ze 125 do 550 dolarów.

Popyt ze strony centrów danych

Publikacja wiąże wzrost cen z potrzebami infrastruktury sztucznej inteligencji. Wymaga ona zarówno DRAM — pamięci operacyjnej do działania aplikacji — jak i pamięci NAND flash, stosowanej w dyskach SSD, pamięciach USB i kartach pamięci. Szczególnie poszukiwana stała się szybka pamięć HBM, która dostarcza dane wydajnym procesorom uruchamiającym modele AI.

Grupa konsultingowa Bain zauważyła, że przekierowanie mocy produkcyjnych na produkty serwerowe pogłębia niedobory i podnosi ceny smartfonów oraz komputerów PC. Według szacunków The National pięć największych firm chmurowych może wydać w 2026 roku 780 mld dolarów na infrastrukturę — niemal pięć razy więcej niż trzy lata temu. Sprzedaż HBM, według przytoczonych danych, wzrosła z około 4 mld dolarów w 2023 roku do oczekiwanych 77 mld dolarów w tym roku.

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Niedobory dla konsumentów

W październiku 2025 roku OpenAI ogłosiło partnerstwa z Samsungiem i SK Hynix w ramach inicjatywy centrów danych Stargate. Firma przedstawiła plany zakładające w przyszłości produkcję do 900 tys. wafli DRAM miesięcznie. W listopadzie Samsung podniósł ceny niektórych chipów pamięci nawet o 60% w porównaniu z wrześniem.

Według Keepa zestaw DDR5 firmy Corsair był dostępny na Amazon tylko przez 11–21% czasu w okresie od listopada 2025 roku do lutego 2026 roku. W ZEA 11 z 14 monitorowanych dysków na stronie Sharaf DG było według stanu na 1 października oznaczonych jako niedostępne w magazynie, w tym wszystkie wewnętrzne dyski SSD w próbie.

IDC oczekuje, że światowe dostawy komputerów PC spadną w 2026 roku o 11,3%, a średnie ceny komputerów wzrosną o 18,3%. Deloitte szacuje, że nowe fabryki mogą nie zapewnić zauważalnego wzrostu mocy produkcyjnych do 2029 lub 2030 roku.

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