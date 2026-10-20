Władze pakistańskiej prowincji Pendżab ze skutkiem natychmiastowym zakazały używania i sprzedaży inteligentnych okularów z kamerami, umożliwiających potajemne nagrywanie, a także minikamer zamaskowanych jako przedmioty codziennego użytku. Jak podaje Dawn, zarządzenie wydał sekretarz Departamentu Spraw Wewnętrznych Pendżabu zgodnie z artykułem 144 Kodeksu postępowania karnego z 1898 roku.

Jakie urządzenia zakazano

Ograniczenia dotyczą okularów z kamerami i funkcją potajemnego nagrywania, a także urządzeń nagrywających zamaskowanych między innymi jako długopisy lub breloki. Detalistom, hurtownikom, handlowcom i dystrybutorom zakazano oferowania takich towarów do sprzedaży zarówno online, jak i w sklepach.

Jednocześnie zakaz nie obejmuje laptopów, tabletów, telefonów komórkowych i urządzeń końcowych zatwierdzonych przez Pakistański Urząd Telekomunikacji. Upoważnieni funkcjonariusze organów ścigania są zwolnieni z ograniczenia dotyczącego używania wskazanych urządzeń do potajemnego nagrywania.

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Podstawy ograniczeń

W zarządzeniu wskazano, że niekontrolowane używanie takich okularów i kamer może stanowić poważne zagrożenie dla porządku publicznego, prywatności ludzi, bezpieczeństwa wrażliwych danych i obiektów, a także integralności instytucjonalnej. Władze zwróciły szczególną uwagę na prywatność, integralność i godność kobiet oraz dzieci.

W dokumencie do stref podwyższonego ryzyka zaliczono lotniska, centra egzaminacyjne, chronione instytucje rządowe, placówki medyczne, centra handlowe, budynki sądów i miejsca publiczne. Zakaz będzie obowiązywał przez 30 dni, chyba że zostanie wcześniej uchylony.

Wysoki Sąd w Lahaurze rozpatruje również petycję w interesie publicznym dotyczącą nieuregulowanego importu i sprzedaży inteligentnych okularów z kamerami i mikrofonami. Sąd polecił rządowi federalnemu przedłożyć gabinetowi federalnemu wniosek w tej sprawie.

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