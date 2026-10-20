巴基斯坦旁遮普省当局已立即禁止使用和销售能够隐蔽录制的带摄像头智能眼镜，以及伪装成日常物品的微型摄像头。据《黎明报》报道，该命令由旁遮普省内政部秘书根据1898年《刑事诉讼法》第144条发布。

被禁止的设备

限制措施涉及配备摄像头和隐蔽录制功能的眼镜，以及伪装成钢笔或钥匙扣等物品的录音录像设备。零售商、批发商、贸易商和分销商不得在线上或实体店销售此类商品。

同时，该禁令不适用于巴基斯坦电信管理局批准的笔记本电脑、平板电脑、手机和终端设备。获授权的执法人员不受使用上述隐蔽录制设备限制的约束。

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实施限制的理由

命令指出，不受控制地使用此类眼镜和摄像头可能对公共秩序、个人隐私、敏感数据和设施的安全以及机构完整性构成严重风险。当局特别关注妇女和儿童的隐私、完整性和尊严。

文件将机场、考试中心、受保护的政府机构、医疗机构、购物中心、法院大楼和公共场所列为高风险区域。除非提前撤销，该禁令将生效30天。

拉合尔高等法院还在审理一项公益诉讼，内容涉及未经监管进口和销售配备摄像头及麦克风的智能眼镜。法院指示联邦政府就此事向联邦内阁提交提案。

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