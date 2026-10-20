В пакистанской провинции Пенджаб власти с немедленным вступлением в силу запретили использование и продажу умных очков с камерами, способных вести скрытую запись, а также мини-камер, замаскированных под повседневные предметы. Как сообщает Dawn, распоряжение издал секретарь Департамента внутренних дел Пенджаба в соответствии со статьей 144 Уголовно-процессуального кодекса 1898 года.

Какие устройства запретили

Ограничения касаются очков с камерами и функцией скрытой записи, а также устройств для записи, замаскированных, в частности, под ручки или брелоки. Ритейлерам, оптовым продавцам, торговцам и дистрибьюторам запрещено предлагать такие товары к продаже как онлайн, так и в магазинах.

При этом запрет не распространяется на ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и терминальное оборудование, одобренное Управлением телекоммуникаций Пакистана. Уполномоченные сотрудники правоохранительных органов освобождены от ограничения на использование указанных устройств скрытой записи.

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Основания для ограничений

В распоряжении отмечается, что неконтролируемое использование таких очков и камер может представлять серьезный риск для общественного порядка, частной жизни людей, безопасности конфиденциальных данных и объектов, а также для институциональной целостности. Особое внимание власти уделили частной жизни, неприкосновенности и достоинству женщин и детей.

К зонам повышенного риска в документе отнесены аэропорты, экзаменационные центры, защищенные государственные учреждения, медицинские учреждения, торговые центры, здания судов и общественные места. Запрет будет действовать 30 дней, если его не отменят раньше.

В Высоком суде Лахора также рассматривается петиция в общественных интересах по поводу нерегулируемого импорта и продажи умных очков с камерами и микрофонами. Суд поручил федеральному правительству представить федеральному кабинету представление по этому вопросу.

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