Aplikacja AI Muse firmy Meta uzyskała 10,2 mln pobrań w USA w ciągu pierwszych 40 dni od premiery. Łącznie od wrześniowego uruchomienia aplikację pobrano 10,9 mln razy, informuje TechCrunch, powołując się na dane firmy analitycznej Sensor Tower.

Według Kary Lee, starszej analityczki Sensor Tower, wcześniej jedynie 11 innych aplikacji mobilnych osiągnęło poziom 10 mln pobrań w USA w ciągu pierwszych 40 dni od uruchomienia. Najnowszym takim przykładem była aplikacja Threads, którą Meta uruchomiła w lipcu 2023 roku. Znaczną część pozostałych aplikacji o podobnych wynikach stanowiły gry mobilne.

Wydatki na promocję

Meta promuje Muse za pośrednictwem własnych usług, których łączna publiczność wynosi 3,6 mld aktywnych użytkowników dziennie, a także zwiększa wydatki reklamowe. Według Sensor Tower w październiku Muse przypadło 39% całkowitych wydatków reklamowych Meta, wobec 23% miesiąc wcześniej.

W październiku Muse zajął 21. miejsce wśród marek w USA pod względem liczby wyświetleń reklam, awansując z 73. miejsca we wrześniu. Aplikacja wykonuje różne zadania w imieniu użytkowników.

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Utrzymanie użytkowników

Sensor Tower odnotowała również wyższe wskaźniki utrzymania odbiorców Muse w porównaniu z ChatGPT, Claude i Grok. Siedem dni po instalacji z aplikacji nadal korzystało 30% użytkowników w USA, a po 14 dniach — 23%. Średni wynik konkurentów wyniósł 19% po siedmiu dniach i 16% po dwóch tygodniach.

16 października liczba dziennych aktywnych użytkowników Muse po raz pierwszy osiągnęła 2,5 mln, czyli o 15% więcej niż tydzień wcześniej. W ciągu pierwszych 40 dni ChatGPT uzyskał w USA 3,7 mln pobrań, Grok — 500 tys., a Claude — 200 tys. W skali globalnej ChatGPT wyprzedził Muse, osiągając około 15 mln pobrań, jednak Muse jest na razie dostępny tylko w USA i Kanadzie.

Po premierze Muse codziennie zajmował pierwsze miejsce w amerykańskim App Store, z wyjątkiem 19 października, gdy na krótko wyprzedziła go aplikacja streamingowa Kick. Według stanu na wtorek Muse ponownie znalazł się na szczycie rankingu App Store i był pierwszy w Google Play przez ostatnich 30 dni.

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