Meta 的 Muse 在美国 40 天内下载量达 1020 万次——TechCrunch

Meta 的人工智能应用 Muse 上线后的前 40 天内在美国获得了 1020 万次下载。自 9 月推出以来，该应用累计下载量达到 1090 万次，TechCrunch援引分析公司 Sensor Tower 的数据报道称。

Sensor Tower 高级分析师卡拉·李估计，此前仅有另外 11 款移动应用在上线后的前 40 天内在美国达到 1000 万次下载。最近的一个例子是 Meta 于 2023 年 7 月推出的 Threads 应用。在其他取得类似成绩的应用中，移动游戏占了很大一部分。

推广支出

Meta 通过其自有服务推广 Muse，这些服务的受众合计为 36 亿日活跃用户，同时还在增加广告支出。Sensor Tower 的数据显示，10 月 Muse 占 Meta 广告总支出的 39%，而一个月前为 23%。

10 月，Muse 在美国各品牌广告展示次数排名中位列第 21 位，较 9 月的第 73 位上升。该应用代表用户执行各种任务。

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用户留存

Sensor Tower 还记录到，Muse 的受众留存率高于 ChatGPT、Claude 和 Grok。安装七天后，30% 的美国用户仍在使用该应用；14 天后，这一比例为 23%。竞争对手的平均水平为七天后 19%、两周后 16%。

10 月 16 日，Muse 的日活跃用户数首次达到 250 万，比一周前增加 15%。在前 40 天内，ChatGPT 在美国获得了 370 万次下载，Grok 为 50 万次，Claude 为 20 万次。在全球范围内，ChatGPT 以约 1500 万次下载领先 Muse，但 Muse 目前仅在美国和加拿大提供。

Muse 上线后每天均位居美国 App Store 第一，仅在 10 月 19 日被流媒体应用 Kick 短暂超越。截至周二，Muse 再次登顶 App Store 排行榜，并在过去 30 天内一直位居 Google Play 第一。

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