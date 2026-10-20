Muse от Meta набрал 10,2 млн скачиваний в США за 40 дней — TechCrunch

ИИ-приложение Muse от Meta набрало 10,2 млн скачиваний в США за первые 40 дней после выхода. Всего с сентябрьского запуска приложение скачали 10,9 млн раз, сообщает TechCrunch со ссылкой на данные аналитической компании Sensor Tower.

По оценке старшего аналитика Sensor Tower Кары Ли, лишь 11 других мобильных приложений ранее достигали отметки в 10 млн скачиваний в США в течение первых 40 дней после запуска. Самым свежим таким примером было приложение Threads, которое Meta запустила в июле 2023 года. Значительную часть других приложений с подобными показателями составляли мобильные игры.

Расходы на продвижение

Meta продвигает Muse через собственные сервисы, аудитория которых в совокупности составляет 3,6 млрд ежедневно активных пользователей, а также наращивает рекламные расходы. По данным Sensor Tower, в октябре на Muse пришлось 39% общих рекламных расходов Meta против 23% месяцем ранее.

В октябре Muse занял 21-е место среди брендов в США по числу рекламных показов, поднявшись с 73-го места в сентябре. Приложение выполняет различные задачи от имени пользователей.

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Удержание пользователей

Sensor Tower также зафиксировала более высокие показатели удержания аудитории Muse по сравнению с ChatGPT, Claude и Grok. Через семь дней после установки приложением продолжали пользоваться 30% американских пользователей, а через 14 дней — 23%. Средний показатель конкурентов составил 19% через семь дней и 16% через две недели.

16 октября число ежедневно активных пользователей Muse впервые достигло 2,5 млн, что на 15% больше, чем неделей ранее. За первые 40 дней ChatGPT набрал в США 3,7 млн скачиваний, Grok — 500 тыс., а Claude — 200 тыс. В глобальном масштабе ChatGPT опередил Muse, достигнув около 15 млн скачиваний, однако Muse пока доступен только в США и Канаде.

После запуска Muse удерживал первое место в американском App Store каждый день, кроме 19 октября, когда его ненадолго опередило стриминговое приложение Kick. По состоянию на вторник Muse вновь возглавил рейтинг App Store и занимал первое место в Google Play в течение последних 30 дней.

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