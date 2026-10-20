Na Amazonie cena 32-gigabajtowego tabletu Fire HD 10 z reklamami spadła do 72,99 dolara. Według The Verge, to o 82 dolary mniej niż jego poprzednia cena. Obniżka pojawiła się w związku z ogłoszonym przez Amazon stopniowym wygaszaniem linii Fire HD na rzecz droższych Alexa Tablets.

Specyfikacja Fire HD 10

Fire HD 10 z 2023 roku ma 10,1-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1080p. Publikacja zauważa, że ekran jest większy i wyraźniejszy niż w Fire HD 8. Tablet ma również przednie kamery do wideorozmów, a deklarowany czas pracy na baterii wynosi do 13 godzin.

Wbudowaną pamięć o pojemności 32 GB można rozszerzyć kartą microSD o pojemności do 1 TB. Urządzenie ma gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Fire HD 10 nadaje się do oglądania wideo, czytania książek, przeglądania internetu i prostych gier; przewidziano dla niego również aktualizacje zabezpieczeń.

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System operacyjny i Alexa

Tablet działa na systemie Fire OS, a nie Androidzie. Jednocześnie użytkownicy mogą ręcznie instalować aplikacje na Androida, choć z powodu podstawowych parametrów technicznych urządzenia niektóre aplikacje i gry mogą nie działać idealnie.

Fire HD 10 obsługuje Alexa Plus — zaktualizowanego asystenta AI firmy Amazon. Subskrybenci Prime mogą korzystać z niego bez dodatkowych opłat. Według publikacji asystent może wykonywać bardziej złożone polecenia i może być przydatny do sterowania urządzeniami inteligentnego domu.

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