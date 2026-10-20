在亚马逊，带广告的32GB Fire HD 10平板电脑价格已降至72.99美元。据The Verge报道，这比此前价格低82美元。此次降价正值亚马逊宣布逐步缩减Fire HD产品线，转而推出更昂贵的Alexa Tablets之际。

Fire HD 10规格

2023款Fire HD 10配备10.1英寸、1080p分辨率显示屏。该媒体指出，这块屏幕比Fire HD 8的更大、更清晰。这款平板电脑还配有用于视频通话的前置摄像头，宣称的续航时间最长可达13小时。

32GB内置存储空间可通过最高1TB的microSD卡扩展。该设备配有3.5毫米耳机接口。Fire HD 10适合观看视频、阅读书籍、网页浏览和简单游戏；该设备还提供安全更新。

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操作系统和Alexa

这款平板电脑运行的是Fire OS，而非Android。与此同时，用户可以手动安装Android应用，不过由于设备的基础技术规格，部分应用和游戏可能无法完美运行。

Fire HD 10支持Alexa Plus，即亚马逊更新后的AI助手。Prime订阅用户可免费使用。该媒体称，该助手能够处理更复杂的请求，并可能有助于控制智能家居设备。

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