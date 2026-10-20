На Amazon цена 32-гигабайтного планшета Fire HD 10 с рекламой снизилась до 72,99 доллара. По данным The Verge, это на 82 доллара меньше предыдущей цены. Скидка появилась на фоне объявленного Amazon постепенного сворачивания линейки Fire HD в пользу более дорогих Alexa Tablets.

Характеристики Fire HD 10

Fire HD 10 2023 года оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1080p. Издание отмечает, что экран больше и четче, чем у Fire HD 8. Планшет также имеет фронтальные камеры для видеозвонков, а заявленное время автономной работы составляет до 13 часов.

Встроенное хранилище объемом 32 ГБ можно расширить картой microSD емкостью до 1 ТБ. Устройство имеет 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Fire HD 10 подходит для просмотра видео, чтения книг, веб-серфинга и несложных игр; для него также предусмотрены обновления безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Операционная система и Alexa

Планшет работает на Fire OS, а не на Android. При этом пользователи могут вручную устанавливать Android-приложения, хотя из-за базовых технических характеристик устройства отдельные приложения и игры могут работать неидеально.

Fire HD 10 поддерживает Alexa Plus — обновленного ИИ-помощника Amazon. Подписчики Prime могут пользоваться им без дополнительной платы. По данным издания, помощник способен выполнять более сложные запросы и может быть полезен для управления устройствами умного дома.

Читай нас в