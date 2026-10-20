Fire HD 10 подешевшав до 73 доларів на тлі згортання лінійки — The Verge

На Amazon ціна 32-гігабайтного планшета Fire HD 10 із рекламою знизилася до 72,99 долара. За даними The Verge, це на 82 долари менше за попередню ціну. Знижка з’явилася на тлі оголошеного Amazon поступового згортання лінійки Fire HD на користь дорожчих Alexa Tablets.

Характеристики Fire HD 10

Fire HD 10 2023 року має 10,1-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 1080p. Видання зазначає, що екран більший і чіткіший, ніж у Fire HD 8. Планшет також має фронтальні камери для відеодзвінків, а заявлений час автономної роботи становить до 13 годин.

Вбудоване сховище обсягом 32 ГБ можна розширити картою microSD місткістю до 1 ТБ. Пристрій має 3,5-міліметровий роз’єм для навушників. Fire HD 10 підходить для перегляду відео, читання книжок, вебсерфінгу та нескладних ігор; для нього також передбачені оновлення безпеки.

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Операційна система та Alexa

Планшет працює на Fire OS, а не на Android. Водночас користувачі можуть встановлювати Android-застосунки вручну, хоча через базові технічні характеристики пристрою окремі програми та ігри можуть працювати неідеально.

Fire HD 10 підтримує Alexa Plus — оновленого ШІ-помічника Amazon. Передплатники Prime можуть користуватися ним без додаткової плати. За даними видання, помічник здатний виконувати складніші запити та може бути корисним для керування пристроями розумного дому.

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