Amerykańska firma Astrolab planuje wysłać jeszcze w tym roku bezzałogowy łazik FLIP na południowy biegun Księżyca wraz z modułem obliczeń wysokowydajnych Spaceborne Computer-4 firmy Hewlett Packard Enterprise. Misja ma zostać zrealizowana w ramach Griffin Mission 1 za pomocą lądownika Griffin firmy Astrobotic.

Jak informuje Space.com, ma to być pierwszy test obliczeń wysokowydajnych i technologii sztucznej inteligencji bezpośrednio na powierzchni Księżyca. Założyciel i dyrektor generalny Astrolab Jaret Matthews oświadczył również, że po raz pierwszy na Księżycu zostanie przetestowany procesor graficzny. Astrolab jest jedną z dwóch firm wybranych przez NASA do opracowania załogowego łazika w ramach programu Artemis.

Komputer do ekstremalnych warunków

Spaceborne Computer-4 zaprojektowano jako kompaktowy, lekki, autonomiczny i pozbawiony wentylatorów. Jest wyposażony w 64-bitowy procesor centralny i procesor graficzny, a także dyski półprzewodnikowe KIOXIA. Moduł zostanie podłączony do systemu chłodzenia FLIP, a zasilanie zapewnią akumulatory i ogniwa słoneczne łazika.

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Sprzęt wykonano z przewodzącego ciepło aluminium z uwzględnieniem warunków w pobliżu południowego bieguna Księżyca. Według Matthewsa platforma jest projektowana do pracy przez rok, w tym do przetrwania kilku księżycowych nocy, gdy okresy całkowitej ciemności mogą przekraczać 150 godzin.

Nawigacja bez GPS

W ramach misji księżycowej komputer ma analizować dane wizualne oraz wspierać autonomiczne obserwacje, nawigację, mapowanie i analizę terenu. Wśród planowanych eksperymentów jest oprogramowanie lokalizacyjne stworzone w Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA. Wcześniej było ono wykorzystywane na Marsie.

Algorytm uczenia maszynowego będzie porównywać cechy lokalnego terenu z mapą przechowywaną w pamięci urządzenia. Ma to pomóc łazikowi określać swoje położenie przy braku GPS i unikać niebezpiecznych kraterów. Oprócz FLIP Griffin-1 ma dostarczyć CubeRover, optyczny system nawigacyjny LandCam-X oraz miniaturowe archiwum historii ludzkości Nanofiche GLPH.

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