美国公司Astrolab计划于今年晚些时候向月球南极发射无人FLIP月球车，车上将搭载惠普企业公司的Spaceborne Computer-4高性能计算模块。该任务计划作为Griffin Mission 1的一部分，使用Astrobotic公司的Griffin着陆器实施。

据Space.com报道，这将成为首次直接在月球表面测试高性能计算和人工智能技术。Astrolab创始人兼首席执行官贾里特·马修斯还表示，图形处理器也将首次在月球上接受测试。Astrolab是NASA选定在Artemis计划框架内开发载人月球车的两家公司之一。

适应极端条件的计算机

Spaceborne Computer-4被设计为紧凑、轻量、自主且无风扇。它配备64位中央处理器和图形处理器，以及KIOXIA固态硬盘。该模块将连接至FLIP的冷却系统；电力将由月球车的电池和太阳能电池提供。

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该设备采用导热铝制造，并考虑了月球南极附近的环境条件。马修斯表示，该平台被设计为运行一年，包括在数个可能出现超过150小时完全黑暗的月夜中存活。

没有GPS的导航

在月球任务期间，这台计算机将分析视觉数据，并支持自主观测、导航、测绘和地形分析。计划中的实验包括由NASA喷气推进实验室开发的定位软件。该软件此前曾在火星上使用。

机器学习算法将把当地地形特征与存储在设备内存中的地图进行比对。这将有助于月球车在没有GPS的情况下确定自身位置，并避开危险的陨石坑。除FLIP外，Griffin-1还将运送CubeRover、LandCam-X光学导航系统以及人类历史微型档案Nanofiche GLPH。

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