Ровер FLIP доставить на Місяць комп’ютер HPE для тестів ШІ — Space.com

Американська компанія Astrolab планує пізніше цього року відправити до південного полюса Місяця безпілотний ровер FLIP із модулем високопродуктивних обчислень Spaceborne Computer-4 від Hewlett Packard Enterprise. Місію мають здійснити в межах Griffin Mission 1 за допомогою посадкового модуля Griffin компанії Astrobotic.

Як повідомляє Space.com, це має стати першим випробуванням високопродуктивних обчислень і технологій штучного інтелекту безпосередньо на місячній поверхні. Засновник і генеральний директор Astrolab Джарет Метьюз також заявив, що на Місяці вперше протестують графічний процесор. Astrolab є однією з двох компаній, обраних NASA для розробки керованого ровера в межах програми Artemis.

Комп’ютер для екстремальних умов

Spaceborne Computer-4 розробили компактним, легким, автономним і без вентиляторів. Він оснащений 64-бітним центральним процесором і графічним процесором, а також твердотілими накопичувачами KIOXIA. Модуль під’єднають до системи охолодження FLIP; живлення забезпечуватимуть акумулятори та сонячні елементи ровера.

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Техніку виготовили з теплопровідного алюмінію з урахуванням умов біля південного полюса Місяця. За словами Метьюза, платформу проєктують для роботи протягом року, зокрема для переживання кількох місячних ночей, коли періоди повної темряви можуть перевищувати 150 годин.

Навігація без GPS

У межах місячної місії комп’ютер має аналізувати візуальні дані та підтримувати автономні спостереження, навігацію, картографування й аналіз рельєфу. Серед запланованих експериментів — програмне забезпечення локалізації, створене в Лабораторії реактивного руху NASA. Раніше його використовували на Марсі.

Алгоритм машинного навчання порівнюватиме особливості місцевого рельєфу з картою, що зберігатиметься у пам’яті пристрою. Це має допомогти роверу визначати своє розташування за відсутності GPS і уникати небезпечних кратерів. Крім FLIP, Griffin-1 має доставити CubeRover, оптичну навігаційну систему LandCam-X та мініатюрний архів історії людства Nanofiche GLPH.

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