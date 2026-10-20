Американская компания Astrolab планирует позже в этом году отправить к южному полюсу Луны беспилотный ровер FLIP с модулем высокопроизводительных вычислений Spaceborne Computer-4 от Hewlett Packard Enterprise. Миссия должна быть осуществлена в рамках Griffin Mission 1 с помощью посадочного модуля Griffin компании Astrobotic.

Как сообщает Space.com, это должно стать первым испытанием высокопроизводительных вычислений и технологий искусственного интеллекта непосредственно на лунной поверхности. Основатель и генеральный директор Astrolab Джарет Мэтьюз также заявил, что на Луне впервые испытают графический процессор. Astrolab является одной из двух компаний, выбранных NASA для разработки пилотируемого ровера в рамках программы Artemis.

Компьютер для экстремальных условий

Spaceborne Computer-4 разработали компактным, легким, автономным и без вентиляторов. Он оснащен 64-битным центральным процессором и графическим процессором, а также твердотельными накопителями KIOXIA. Модуль подключат к системе охлаждения FLIP; питание будут обеспечивать аккумуляторы и солнечные элементы ровера.

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Технику изготовили из теплопроводного алюминия с учетом условий вблизи южного полюса Луны. По словам Мэтьюза, платформа проектируется для работы в течение года, в том числе для переживания нескольких лунных ночей, когда периоды полной темноты могут превышать 150 часов.

Навигация без GPS

В рамках лунной миссии компьютер должен анализировать визуальные данные и поддерживать автономные наблюдения, навигацию, картографирование и анализ рельефа. Среди запланированных экспериментов — программное обеспечение локализации, созданное в Лаборатории реактивного движения NASA. Ранее его использовали на Марсе.

Алгоритм машинного обучения будет сопоставлять особенности местного рельефа с картой, которая будет храниться в памяти устройства. Это должно помочь роверу определять свое местоположение при отсутствии GPS и избегать опасных кратеров. Помимо FLIP, Griffin-1 должен доставить CubeRover, оптическую навигационную систему LandCam-X и миниатюрный архив истории человечества Nanofiche GLPH.

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