Google uruchamia w przeglądarce Chrome nową funkcję bezpieczeństwa, która będzie ostrzegać użytkowników przed otwieraniem stron uznawanych przez system za podejrzane. Nowy mechanizm ma pomóc odróżniać zasoby niosące potencjalne ryzyko od stron, które Chrome identyfikuje jako niebezpieczne, informuje The Verge.

Dwa poziomy ostrzeżeń

Strona zostanie oznaczona jako podejrzana, jeśli będzie miała cechy podobne do zasobów powiązanych z phishingiem, złośliwym oprogramowaniem lub oszustwami. Google określa taką ocenę jako wniosek o niższym poziomie pewności: strona może zostać oznaczona błędnie, dlatego przejście na nią zaleca się wyłącznie osobom całkowicie pewnym jej bezpieczeństwa.

W przypadku stron, które Chrome identyfikuje jako niebezpieczne, przeglądarka już wyświetla bardziej rygorystyczne ostrzeżenie. Taki wniosek ma wyższy poziom pewności systemu i oznacza wysokie ryzyko szkody dla użytkownika, dlatego odwiedzanie takich zasobów nie jest zalecane.

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Jak będą wyglądać powiadomienia

Ostrzeżenie o podejrzanej stronie będzie wyświetlane jako wyskakujące okno na komputerach i urządzeniach mobilnych. Strona pozostanie widoczna, ale zostanie przyciemniona. Jeśli zasób oznaczono błędnie, użytkownik będzie mógł wybrać opcję oznaczenia go jako bezpiecznego.

Natomiast ostrzeżenie o niebezpiecznej stronie zajmie niemal cały ekran, a strona internetowa zostanie zastąpiona jednolitym czerwonym tłem. Nowe ostrzeżenia dotyczące stron opierają się na zasadzie dwupoziomowego systemu pobierania plików, który Chrome wprowadził w 2024 roku. Jednocześnie Google ulepszył oparte na Gemini wykrywanie oszustw dla użytkowników trybu Enhanced Protection.

Dostępność funkcji

Na razie nie wiadomo, czy powiadomienia o podejrzanych stronach będą dostępne dla wszystkich użytkowników Chrome, czy tylko dla osób korzystających z Enhanced Protection.

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