Google在Chrome中推出可疑网站警告功能——The Verge

Google正在Chrome浏览器中推出一项新的安全功能，在用户打开系统认为可疑的网站前发出警告。The Verge报道称，这一新机制旨在帮助区分存在潜在风险的资源与Chrome认定为危险的网站。

两级警告

如果一个网站具有与钓鱼、恶意软件或欺诈相关资源相似的特征，它将被标记为可疑。Google称，这种评估属于置信度较低的结论：网站可能被错误标记，因此建议只有完全确认其安全性的用户才继续访问。

对于Chrome认定为危险的网站，浏览器已显示更严格的警告。这类结论具有更高的系统置信度，意味着对用户造成伤害的风险较高，因此不建议访问这类资源。

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通知将如何显示

有关可疑网站的警告将在电脑和移动设备上以弹出窗口形式显示。页面仍将可见，但会被暗化。如果资源被错误标记，用户可以选择将其标记为安全。

相比之下，有关危险网站的警告将占据几乎整个屏幕，网页将被纯红色背景取代。新的网站警告基于Chrome于2024年推出的文件下载双层系统原则。同时，Google为Enhanced Protection模式用户改进了基于Gemini的欺诈检测。

功能可用性

目前尚不清楚，可疑网站通知是否会向所有Chrome用户提供，还是仅向使用Enhanced Protection的用户提供。

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