Google запускает в браузере Chrome новую функцию безопасности, которая будет предупреждать пользователей перед открытием сайтов, считающихся системой подозрительными. Новый механизм должен помочь отличать ресурсы с потенциальным риском от сайтов, которые Chrome определяет как опасные, сообщает The Verge.

Два уровня предупреждений

Сайт будут помечать как подозрительный, если он будет иметь признаки, схожие с ресурсами, связанными с фишингом, вредоносным программным обеспечением или мошенничеством. Google называет такую оценку выводом с более низким уровнем уверенности: сайт может быть помечен ошибочно, поэтому переходить на него советуют лишь тем, кто полностью уверен в его безопасности.

Для сайтов, которые Chrome определяет как опасные, браузер уже показывает более строгое предупреждение. Такой вывод имеет более высокий уровень уверенности системы и означает высокий риск вреда для пользователя, поэтому посещать такие ресурсы не рекомендуется.

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Как будут выглядеть уведомления

Предупреждение о подозрительном сайте будет отображаться в виде всплывающего окна на компьютерах и мобильных устройствах. При этом страница останется видимой, но будет затемнена. Если ресурс был помечен ошибочно, пользователь сможет выбрать опцию отметить его как безопасный.

В то же время предупреждение об опасном сайте будет занимать почти весь экран, а веб-страница будет заменена сплошным красным фоном. Новые предупреждения о сайтах построены по принципу двухуровневой системы для загрузок файлов, которую Chrome внедрил в 2024 году. Одновременно Google улучшила обнаружение мошенничества на базе Gemini для пользователей режима Enhanced Protection.

Доступность функции

Пока неясно, будут ли уведомления о подозрительных сайтах доступны всем пользователям Chrome или только тем, кто использует Enhanced Protection.

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