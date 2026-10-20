Google запускає у Chrome попередження про підозрілі сайти — The Verge

Google запускає в браузері Chrome нову функцію безпеки, що попереджатиме користувачів перед відкриттям сайтів, які система вважає підозрілими. Новий механізм має допомогти відрізняти ресурси з потенційним ризиком від сайтів, які Chrome визначає як небезпечні, повідомляє The Verge.

Два рівні попереджень

Сайт позначатимуть як підозрілий, якщо він матиме подібні ознаки до ресурсів, пов’язаних із фішингом, шкідливим програмним забезпеченням або шахрайством. Google називає таку оцінку висновком із нижчим рівнем упевненості: сайт може бути позначений помилково, тому перейти на нього радять лише тим, хто цілком упевнений у його безпечності.

Для сайтів, які Chrome визначає як небезпечні, браузер уже показує суворіше попередження. Такий висновок має вищий рівень упевненості системи та означає високий ризик шкоди для користувача, тому відвідувати такі ресурси не рекомендується.

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Як виглядатимуть сповіщення

Попередження про підозрілий сайт відображатиметься як спливне вікно на комп’ютерах і мобільних пристроях. Сторінка при цьому залишатиметься видимою, але буде затемнена. Якщо ресурс було позначено помилково, користувач зможе обрати опцію позначити його як безпечний.

Натомість попередження про небезпечний сайт займатиме майже весь екран, а вебсторінку замінюватиме суцільне червоне тло. Нові попередження про сайти побудовані за принципом дворівневої системи для завантажень файлів, яку Chrome запровадив у 2024 році. Одночасно Google поліпшила виявлення шахрайства на базі Gemini для користувачів режиму Enhanced Protection.

Доступність функції

Наразі незрозуміло, чи будуть сповіщення про підозрілі сайти доступні всім користувачам Chrome, чи лише тим, хто використовує Enhanced Protection.

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