На Amazon в США цены на популярные модули оперативной памяти и накопители выросли на 85–553%. В частности, комплект памяти Corsair объёмом 32 ГБ, который в июне 2025 года стоил 52 доллара, в сентябре 2026 года продавался за 250 долларов — примерно на 380% дороже.

Как сообщает The National, анализ цен на 18 популярных товаров памяти и хранения данных показал рост стоимости каждого из них. Цена SSD Crucial объёмом 1 ТБ выросла со 100 до 392 долларов, а комплекта DDR5 от Corsair — со 125 до 550 долларов.

Спрос дата-центров

Издание связывает подорожание с потребностями инфраструктуры искусственного интеллекта. Для неё необходимы как DRAM — оперативная память для работы приложений, так и NAND flash, используемая в SSD, USB-накопителях и картах памяти. Особенно востребованной стала высокоскоростная память HBM, которая поставляет данные мощным процессорам, запускающим модели ИИ.

Консалтинговая группа Bain отметила, что переориентация производственных мощностей на серверные продукты усиливает дефицит и повышает цены на смартфоны и ПК. По оценке The National, пять крупнейших облачных компаний могут потратить в 2026 году 780 млрд долларов на инфраструктуру — почти в пять раз больше, чем три года назад. Продажи HBM, согласно приведённым данным, выросли примерно с 4 млрд долларов в 2023 году до ожидаемых 77 млрд долларов в этом году.

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Дефицит для потребителей

В октябре 2025 года OpenAI объявила о партнёрствах с Samsung и SK Hynix в рамках инициативы дата-центров Stargate. Компания обозначила планы, рассчитанные на производство в будущем до 900 тыс. DRAM-пластин в месяц. В ноябре Samsung повысила цены на отдельные чипы памяти до 60% по сравнению с сентябрём.

По данным Keepa, комплект DDR5 от Corsair был доступен на Amazon лишь 11–21% времени в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года. В ОАЭ 11 из 14 отслеживаемых накопителей на сайте Sharaf DG по состоянию на 1 октября были помечены как отсутствующие на складе, включая все внутренние SSD в выборке.

IDC ожидает, что мировые поставки ПК в 2026 году сократятся на 11,3%, а средние цены на компьютеры вырастут на 18,3%. Deloitte оценивает, что новые заводы могут не обеспечить заметного увеличения производственных мощностей до 2029 или 2030 года.

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