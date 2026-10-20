Tenstorrent залучив $1,5 млрд за оцінки $6,2 млрд — TechCrunch

Стартап Tenstorrent, який розробляє чипи для інференсу моделей штучного інтелекту, залучив 1,5 млрд доларів за оцінки у 6,2 млрд доларів. Про це повідомляє TechCrunch.

Інвестори та оцінка

Новий раунд більш ніж удвічі підвищив оцінку Tenstorrent порівняно з 2,6 млрд доларів наприкінці 2024 року. Раунд очолили Trace Capital — нова фірма, запущена співзасновником Quiet Capital Беном Махдаві, — та Innovation X.

Серед інших інвесторів були Cadence Ventures, Eclipse, Fidelity, SanDisk і T. Rowe Price. За даними видання, приблизно п'ять місяців тому Intel і Qualcomm виявляли інтерес до придбання десятирічного конкурента Nvidia за оцінки до 5 млрд доларів.

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На що спрямують кошти

Генеральний директор Tenstorrent Джим Келлер повідомив Bloomberg, що компанія вирішила зберегти незалежність і залучити додаткове фінансування після того, як продемонструвала роботу моделей DeepSeek на серверах Galaxy. Залучені кошти планують спрямувати на масштабування чипів, призначених для обслуговування ШІ-моделей із відкритими вагами та генерації відео.

Tenstorrent належить до групи стартапів у сфері ШІ-обладнання, які намагаються конкурувати з Nvidia. TechCrunch також згадує виробника ШІ-чипів Etched, який, за даними видання, отримував інвестиційні пропозиції з оцінкою від 40 млрд доларів.

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