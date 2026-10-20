Учені оцінили скорочення радіуса Місяця на 45 метрів — Space.com

Дослідники оцінили, що радіус Місяця зменшився приблизно на 45 метрів за останні 400–800 мільйонів років. Такого висновку вони дійшли після аналізу зображень, отриманих камерою Lunar Reconnaissance Orbiter Camera: на поверхні супутника виявили понад 10 тисяч відносно молодих розломів, повідомляє Space.com.

Сліди стиснення на поверхні

Місяць поступово охолоджується після свого формування близько 4,5 мільярда років тому. Охолодження внутрішніх шарів спричиняє стиснення небесного тіла, яке відбивається на його поверхні появою та розвитком розломів.

Серед виявлених структур — лопатеві уступи, довгі вигнуті утворення, що виникають, коли поверхня стискається, тріскається і зміщується догори. На темних рівнинах Місяця дослідники також зафіксували невеликі гряди морів — вузькі складчасті структури на поверхні.

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Розломи розподілені нерівномірно

Провідний автор дослідження, геолог і науковець-емерит Центру вивчення Землі та планет Смітсонівського Національного музею авіації та космонавтики Томас Воттерс зазначив, що кількість молодих розломів на знімках LROC значно перевищила його очікування. За його словами, у міру подальшого охолодження та стиснення внутрішніх шарів Місяця можуть і надалі утворюватися нові розломи та зростати вже наявні.

На відміну від Землі, де налічують близько 15 великих тектонічних плит, Місяць не має системи таких плит. Його зовнішня оболонка є єдиною плитою, а розломи, спричинені стисненням, розсіяні по всій поверхні. Райони з меншою кількістю тріщин, за спостереженнями авторів роботи, мають товстішу місячну кору. Це може свідчити, що товста кора в ранній історії Місяця ізолювала теплі внутрішні шари та стримувала їхнє охолодження, стиснення і розтріскування. Дослідження опублікували 14 жовтня в журналі The Planetary Science Journal.

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