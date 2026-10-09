研究人员将猫的橘色毛发与DNA突变联系起来——ScienceAlert

两个独立研究团队将猫的橘色毛发与ARHGAP36基因旁基因组非编码区域中一段DNA片段的缺失联系起来。据ScienceAlert报道，这种缺失可能解释了橘色毛发不同寻常的遗传模式，以及它在雄性和雌性个体中的不同表现。

斯坦福大学遗传学家格雷格·巴什领导的团队发现，长出橘色毛发的皮肤细胞产生的ARHGAP36基因RNA，比没有橘色毛发的猫的皮肤细胞多13倍。科学家在该基因前方的DNA序列中发现了一个大小为5千碱基的缺失，该缺失可能影响其活性。

研究人员在一个包含188只动物的数据库中考察的所有橘猫身上都发现了这一缺失。该数据库包括145只橘猫、6只三花猫或玳瑁猫，以及37只非橘猫。

为什么雄性更常是橘色

这种突变位于X染色体上。雄性拥有一条X染色体，因此存在这种突变时，它们的毛色主要为橘色。雌性拥有两条X染色体，其中一条会在每个细胞中随机失活。因此，在一些皮肤区域，带有突变的X染色体可能处于活跃状态，而在另一些区域，未带有突变的X染色体可能处于活跃状态。

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这一机制解释了玳瑁猫或三花猫身上橘色和黑色毛发的斑驳组合。在罕见情况下，雌性会在两条X染色体上都遗传到这种突变，并可能全身呈橘色。

色素如何变化

由九州大学遗传学家东秀弘领导的第二个团队也将ARHGAP36与橘色毛发联系起来。根据其结论，该基因活性增强会抑制色素沉着基因，并使深色真黑素的生成转向红黄色的褐黑素。

消息来源指出，没有科学证据表明猫的毛色与其认知能力有关。对于这种突变，也没有发现对动物健康或心理福祉有明显的负面影响。两项研究均发表在《Current Biology》期刊上。

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