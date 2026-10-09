RAIBO2机器人无需充电完成马拉松——Live Science

2024年11月17日，四足机器人RAIBO2在韩国举行的Sangju Dried-Persimmon Marathon赛事中，凭借一次电池充电完成了42.195公里的马拉松距离。该机器与其他参赛者一同在有不平路段和爬坡的赛道上前进，以4小时19分52秒完成比赛。

据Live Science报道，开发人员称，RAIBO2是首个无需停下充电便完成官方马拉松距离赛事的四足机器人。该研发成果在2026年9月23日发表于《Nature》期刊的一项研究中有所介绍。

包含爬坡的路线

赛道包括两段50米的爬坡，最大坡度达到10度。这类条件会增加机器人能源系统的负荷。此前，RAIBO2曾用4小时40分钟在平坦的运动场上行进43公里，但在此前一次不平坦路线的尝试中，电池在约37公里后耗尽。

开发人员将此前的失败部分归因于频繁改变速度：机器人试图适应身旁的跑者。

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电池与控制系统的改进

在这次尝试后，团队将电池容量提高了33%，并改进了控制系统。具体而言，团队在驱动器中引入了关节刚度控制。这使机器人能够在吸收冲击时缓和腿部运动，或从地面获得稳定而强劲的蹬力。

RAIBO2的电池总容量为2016瓦时。研究人员称，升级后，该机器人在直线路线上单次充电的最大续航里程达到67公里。该机器还能够在下坡时转换动能，从而将部分能量回收到电池中。

研究人员估算，其运输总能耗指标为0.25，而人类的参考值为0.37。他们指出，轻量化机械部件、低损耗电机控制方案以及用于节能移动的软件，帮助提高了机器人的效率。

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