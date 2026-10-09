Робот RAIBO2 преодолел марафон без подзарядки — Live Science

Четвероногий робот RAIBO2 17 ноября 2024 года преодолел марафонскую дистанцию 42,195 км на одном заряде батареи во время забега Sangju Dried-Persimmon Marathon в Южной Корее. Машина финишировала за 4 часа 19 минут 52 секунды, двигаясь вместе с другими участниками по маршруту с неровностями и подъемами.

Как сообщает Live Science, разработчики называют RAIBO2 первым четвероногим роботом, завершившим официальное мероприятие на марафонской дистанции без остановки для подзарядки. Результаты разработки описали в исследовании, опубликованном 23 сентября 2026 года в журнале Nature.

Маршрут с подъемами

Трасса включала два подъема на 50 метров, а максимальный уклон достигал 10 градусов. Такие условия увеличивают нагрузку на энергетическую систему робота. Ранее RAIBO2 преодолел 43 км по ровному спортивному полю за 4 часа 40 минут, однако во время предыдущей попытки на неровной трассе батарея разрядилась примерно после 37 км.

Разработчики связали предыдущую неудачу, в частности, с частыми изменениями темпа: робот пытался подстроиться под бегунов рядом.

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Изменения в батарее и системе управления

После этой попытки команда увеличила емкость батареи на 33% и доработала систему управления. В частности, она внедрила контроль жесткости суставов в приводах. Это позволяет смягчать движение ноги при поглощении удара или обеспечивать стабильный сильный толчок от поверхности.

Общая емкость батареи RAIBO2 составляет 2016 ватт-часов. По данным исследователей, после модернизации максимальный запас хода робота на одном заряде по прямому маршруту достиг 67 км. Машина также может частично возвращать энергию в батарею, преобразуя кинетическую энергию во время спуска.

Исследователи оценили показатель суммарных энергозатрат на транспортировку в 0,25 против ориентира 0,37 для человека. Они отметили, что легкие механические компоненты, схема управления двигателями с малыми потерями и программное обеспечение для экономичного передвижения помогли повысить эффективность робота.

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