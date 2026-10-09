На Международном астронавтическом конгрессе в Анталье, Турция, вице-президент SpaceX по Starlink Майкл Николлс призвал операторов спутников обмениваться данными о местонахождении и маневрах аппаратов. По его словам, спутники других операторов неоднократно приближались к Starlink на расстояние от десятков до сотен метров после изменения траектории без предупреждения других операторов.

Как сообщает Ars Technica, в созвездии Starlink сейчас более 11 тысяч спутников — примерно две трети всех активных космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Николлс подчеркнул, что глобальных договоров или норм, обязывающих операторов передавать данные о позициях спутников и их маневрах, в настоящее время нет.

Данные о траекториях

Речь идет об эфемеридах — сведениях о расположении спутника и его движении. По словам Николлса, без обмена такими данными операторам приходится полагаться на данные отслеживания или собственные системы предотвращения столкновений. Он отметил, что часть операторов может не раскрывать эти сведения, считая их конкурентным или стратегическим преимуществом.

SpaceX заявляет, что публикует эфемериды Starlink. Компания также использует бортовую систему Stargaze с навигационными камерами, которая, по оценке Николлса, отслеживает около 90% маневрирующих спутников, пересекающих орбиты Starlink.

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Маневры предотвращения столкновений

По данным SpaceX, спутники Starlink ежедневно выполняют около тысячи маневров предотвращения столкновений, реагируя как на активные аппараты, так и на космический мусор. За последние несколько месяцев они избежали сближений примерно с 650 активными спутниками других операторов; лишь около половины из них принадлежали операторам, обменивающимся эфемеридами со SpaceX.

Николлс также сказал, что обмен данными с частью международных операторов остается сложным. Диаграмма в его презентации указывала, что проблема в значительной степени касается китайских и российских спутников, хотя данными также не делятся некоторые операторы из США, Европы и Японии.

Руководитель Amazon Лео Раджив Бадьял заявил, что компания координирует каждый запуск со SpaceX и другими операторами, сообщая им о точках развертывания спутников и подъеме орбиты. По его словам, обмен эфемеридами и другой необходимой для космической безопасности информацией не является для Amazon проблемой.

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