SpaceX закликала ділитися даними після небезпечних зближень Starlink — Ars Technica

На Міжнародному астронавтичному конгресі в Анталії, Туреччина, віцепрезидент SpaceX із питань Starlink Майкл Ніколлс закликав операторів супутників обмінюватися даними про місцезнаходження та маневри апаратів. За його словами, супутники інших операторів неодноразово наближалися до Starlink на відстань від десятків до сотень метрів після зміни траєкторії без попередження інших операторів.

Як повідомляє Ars Technica, у сузір’ї Starlink нині понад 11 тисяч супутників — приблизно дві третини всіх активних космічних апаратів на низькій навколоземній орбіті. Ніколлс наголосив, що глобальних договорів або норм, які зобов’язували б операторів передавати дані про позиції супутників і їхні маневри, наразі немає.

Дані про траєкторії

Йдеться про ефемериди — відомості про розташування супутника та його рух. За словами Ніколлса, без обміну такими даними операторам доводиться покладатися на дані відстеження або власні системи уникнення зіткнень. Він зазначив, що частина операторів може не розкривати ці відомості, вважаючи їх конкурентною чи стратегічною перевагою.

SpaceX заявляє, що оприлюднює ефемериди Starlink. Компанія також використовує бортову систему Stargaze з навігаційними камерами, яка, за оцінкою Ніколлса, відстежує близько 90% маневрових супутників, що перетинають орбіти Starlink.

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Маневри уникнення

За даними SpaceX, супутники Starlink здійснюють приблизно тисячу маневрів уникнення зіткнень щодня, реагуючи як на активні апарати, так і на космічне сміття. Протягом останніх кількох місяців вони уникнули близько 650 активних супутників інших операторів; лише приблизно половина з них належала операторам, що обмінюються ефемеридами зі SpaceX.

Ніколлс також сказав, що обмін даними з частиною міжнародних операторів залишається складним. Діаграма в його презентації вказувала, що проблема значною мірою стосується китайських і російських супутників, хоча даними також не діляться деякі оператори зі США, Європи та Японії.

Керівник Amazon Leo Раджив Бадьял заявив, що компанія координує кожен запуск зі SpaceX та іншими операторами, повідомляючи їм про точки розгортання супутників і підняття орбіти. За його словами, обмін ефемеридами та іншою необхідною для космічної безпеки інформацією не є для Amazon проблемою.

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